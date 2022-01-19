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Соседи актрисы Воронковой раскрыли детали пожара в ее квартире

Соседка актрисы Воронковой о пожаре: кошка уронила елку
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В квартире актрисы Веры Воронковой произошло возгорание, из-за того что кошка уронила пластмассовую елку со свечками. Об этом «Известиям» в среду, 19 января, рассказали соседи артистки.

«Кошка уронила елку со свечками. Елка пластмассовая. Поэтому горела она очень противно, очень много дыма было. Всё это распространилось очень быстро по подъезду», — отметила Мария Кислякова.

По ее словам, потушили пожар собственными силами. При этом, как уточнила Кислякова, пока ловили кошку, у Воронковой «повредились руки».

По данным «Известий», кошка в результате произошедшего погибла.

О госпитализации артистки стало известно утром в среду. У нее диагностирован ожог 31% поверхности тела.

По данным «Известий», у Воронковой повреждены голова, лицо, шея, спина и руки. Ранее сообщалось, что у нее выявлены тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение. В настоящий момент актриса находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Вера Воронкова — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Получила образование в Школе-студии МХАТ. В числе известных ее работ — сериалы «Предчувствие», «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Журов».

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