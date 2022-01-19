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Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию в Москве
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Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию в Москве

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Актриса Вера Воронкова госпитализирована в реанимацию одной из клиник в Москве.

По данным «Известий», у женщины выявлен тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение. По предварительной информации, артистка получила травмы после пожара в своей квартире в центре Москвы, где загорелась новогодняя елка.

Вера Воронкова — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Получила образование в Школе-студии МХАТ. В числе известных ее работ сериалы «Предчувствие», «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Журов».

9 января с инсультом была госпитализирована российская актриса и телеведущая Елена Проклова. 18 января она рассказала об улучшении своего самочувствия и выразила надежду на то, что скоро ее отпустят домой из больницы.

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