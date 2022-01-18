Актриса Проклова рассказала о состоянии после инсульта

Российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, госпитализированная с инсультом, рассказала о своем самочувствии.

«Я благодарна за внимание, с которым вы все ко мне относитесь. Да, я много работаю над собой, и есть улучшения. Надеюсь, что скоро порадую вас тем, что выйду из больницы. Еще недели две лежать придется», — рассказала актриса «РИА Новости» во вторник, 18 января.

Елену Проклову госпитализировали с инсультом в реанимацию 9 января, а 11 января перевели в обычную палату. Несколько недель актриса будет находиться под наблюдением врачей, пишет «Москва 24».

12 января Проклова рассказала, что чувствует себя гораздо лучше после госпитализации. Она также выразила надежду на то, что в скором времени сможет вернуться к работе.

Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Зрителям она известна по ролям в таких картинах, как «Мимино», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Капитанская дочка», «Снежная королева», «Будьте моим мужем», пишет REGNUM.