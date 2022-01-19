Стало известно о состоянии госпитализированной актрисы Воронковой

Актриса Вера Воронкова находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии после возгорания в квартире. Об этом 19 января ТАСС сообщили в пресс-службе Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, где служит артистка.

«Вера — в реанимационном отделении. Состояние стабильно тяжелое», — заявили в пресс-службе.

О госпитализации артистки стало известно утром в среду. У нее диагностирован ожог 31% поверхности тела.

По данным «Известий», у Воронковой повреждены голова, лицо, шея, спина и руки. Ранее сообщалось, что у нее выявлены тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

По предварительной информации, в квартире артистки в центре Москвы загорелась новогодняя елка.

Вера Воронкова — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Получила образование в Школе-студии МХАТ. В числе известных ее работ — сериалы «Предчувствие», «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Журов».