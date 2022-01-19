Актриса Воронкова получила ожоги лица и головы после пожара в квартире

У актрисы Веры Воронковой, госпитализированной в реанимацию одной из клиник в Москве после пожара, диагностирован ожог 31% поверхности тела.

По данным «Известий», у артистки повреждены голова, лицо, шея, спина и руки. Ранее сообщалось, что у нее выявлены тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

По предварительной информации, в квартире Воронковой в центре Москвы загорелась новогодняя елка.

Вера Воронкова — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Получила образование в Школе-студии МХАТ. В числе известных ее работ — сериалы «Предчувствие», «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Журов».