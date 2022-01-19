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В МИДе назвали провокацией заявления США об эвакуации дипломатов РФ из Киева

МИД: заявления США об эвакуации дипломатов РФ из Киева являются провокацией
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Заявления Белого дома о якобы планируемой эвакуации российских дипломатов с Украины являются провокацией. Об этом 19 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«У меня вопрос, какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос», — указала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам дипломата, подобные высказывания и публикации в СМИ можно охарактеризовать как «провокативное поведение».

«Третий момент, мы теперь понимаем, что всё, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом — это одна связка. Самое главное, это говорит об их вовлеченности во все аспекты, включая подготовку провокаций», — добавила Захарова.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США имеют информацию о якобы подготовке РФ эвакуации своих дипломатов с Украины в конце декабря – начале января. По ее словам, у Вашингтона нет оценки относительно того, зачем это должно было быть сделано, как и значения этих шагов.

В тот же день газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на американские и украинские официальные лица говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов из Украины. В Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Комментируя данную публикацию, Захарова указала на то, что американские СМИ утратили культуру проверки публикуемых данных. Дипломат раскритиковала тот факт, что журналисты даже не позвонили в МИД РФ, прежде чем распространять подобную информацию.

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