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Глава Минвостока отверг идею «кочующей» столицы Дальнего Востока
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Глава Минвостока отверг идею «кочующей» столицы Дальнего Востока

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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков выразил мнение относительно возможности переноса столицы Дальнего Востока из Владивостока в будущем. Об этом в среду, 19 января, он рассказал в интервью «РИА Новости».

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Министр считает, что идея «кочующей» столицы — не здравая. По его словам, столица Дальнего Востока — определение юридическое.

Чекунков также добавил, что каждый из дальневосточных городов обладает уникальным характером.

«Петропавловск-Камчатский может считаться столицей вулканов. Магадан — столица золотодобычи. Свободный — столица газохимии. Большой Камень — столица кораблестроения. У каждого города свои сильные стороны и горизонты для развития», — сказал глава Минвостока.

Он отметил, что главная задача министерства — раскрыть потенциал, решить проблемы, сделать города более комфортабельными для проживания людей.

Чекунков рассказал, что иногда города открывают новые грани. Так, Якутск стал столицей IT-индустрии, 85% экспорта IT-услуг ДФО приходится на Якутию, хотя еще несколько лет назад в это трудно было поверить.

В том же интервью министр сообщил, что Минвостокразвития уже начало привлекать инвесторов на Курилы, где ожидается введение специального налогового режима. Также он рассказал, что что закон о спецрежиме на Курилах может быть принят уже этой весной. По словам Чекункова, резиденты нового преференциального режима будут на 20 лет освобождены от налога на прибыль, имущество, транспортного и земельного налогов.

18 октября президент России Владимир Путин поручил принять поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах, до 1 августа 2022 года.

Среди условий — организации не признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций; применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет; применяется режим свободной таможенной зоны.

3 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Предпринимателей на 10 лет освободят от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, а также от уплаты земельного и транспортного налогов. Кроме того, льготными условиями на Курилах смогут воспользоваться и японские инвесторы.

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