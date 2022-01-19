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Закон о спецрежиме на Курилах может быть принят весной

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Закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах могут принять в весеннюю сессию, новый режим заработает сразу. Об этом в среду, 19 января, рассказал глава Минвостока Алексей Чекунков в интервью «РИА Новости».

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«Законопроект планируется рассмотреть (в Госдуме — ред.) в первом чтении в январе. Новый преференциальный режим заработает сразу после принятия закона в весеннюю сессию. Также будут внесены изменения во вторую часть Налогового кодекса», — сказал Чекунков.

По его словам, резиденты нового преференциального режима будут на 20 лет освобождены от налога на прибыль, имущество, транспортного и земельного налога.

Чекунков также добавил, что на территории Курильских островов будет введена свободная таможенная зона. При этом преференции не распространяются на производство подакцизных товаров, проекты добычи, переработки углеводородного сырья, проекты по вылову ценных видов ракообразных.

Ранее, 18 октября, президент России Владимир Путин поручил принять поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах, до 1 августа 2022 года.

Среди условий — организации не признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций, применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет, а также применяется режим свободной таможенной зоны.

3 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Предпринимателей на 10 лет освободят от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, а также от уплаты земельного и транспортного налогов. Кроме того, льготными условиями на Курилах смогут воспользоваться и японские инвесторы.

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