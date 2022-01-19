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Минвостокразвития начало привлекать инвесторов на Курилы

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Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уже начало привлекать инвесторов на Курилы, где ожидается введение специального налогового режима. Об этом в среду, 19 января, рассказал глава министерства Алексей Чекунков в интервью «РИА Новости».

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«Уже работаем по привлечению инвесторов на Курильские острова. Помимо традиционных участников рыбной отрасли будем делать упор на туристические проекты. Курилы — это необыкновенно красиво», — сказал Чекунков.

Министр отметил, что компании, занимающиеся рыбным промыслом, заинтересованы в развитии переработки на Курилах.

Также есть инвесторы, которые готовы работать над созданием новых объектов туристической инфраструктуры.

«В частности, на Онекотане, где есть знаменитый вулкан Креницина и озеро Кольцевое. На Итурупе есть горячие источники, которые уже пользуются популярностью у российских туристов», — подчеркнул Чекунков.

В том же интервью министр сообщил, что закон о спецрежиме на Курилах может быть принят уже этой весной. По словам Чекункова, резиденты нового преференциального режима будут на 20 лет освобождены от налога на прибыль, имущество, транспортного и земельного налогов.

18 октября президент России Владимир Путин поручил принять поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах, до 1 августа 2022 года.

Среди условий — организации не признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций; применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет; применяется режим свободной таможенной зоны.

3 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Предпринимателей на 10 лет освободят от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, а также от уплаты земельного и транспортного налогов. Кроме того, льготными условиями на Курилах смогут воспользоваться и японские инвесторы.

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