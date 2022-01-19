Госдума одобрила закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Госдума 18 января приняла во II и III чтениях поправки в законопроект о пожизненном заключении для педофилов, которые ранее уже совершали преступления против половой неприкосновенности детей.

Изменения были внесены в статью 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Работа по совершенствованию законодательства в данной области продолжится, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Следующей законопроект в три чтения рассмотрит верхняя палата парламента России – Совет Федерации. Затем, чтобы правки окончательно вступили в силу, конечный вариант закона должен подписать президент.

По действующим сейчас нормам педофил может получить в качестве максимального наказания пожизненное лишение свободы, если возраст жертвы меньше 14 лет. Законопроект предлагает распространить максимальное наказание на все случаи, когда жертва была несовершеннолетней, то есть добавить случаи, когда ей было от 14 до 18 лет.

В закон также будет внесен список новых отягчающих обстоятельств преступления, которое было совершено человеком, который проживал с ребенком, был трудоустроен в сфере образования и работал с несовершеннолетними, нес обязанности по обучению и защите детей, рассказал спикер палаты.

«Также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой. Эти инициативы рассмотрим на Совете Думы 7 февраля», — подытожил Володин.

В законе предусматривается возможность пожизненного срока заключения для педофилов, которые совершили преступление в отношении двух и более детей. Кроме того, предлагается пожизненно отправлять в места лишения свободы лиц, которые при совершении преступления против половой неприкосновенности детей еще и нарушили другие статьи уголовного законодательства, совершив тяжкие или особо тяжкие преступления.

13 января спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме обсуждается перечень приоритетных законопроектов, которые будут рассматриваться Государственной думой до 1 февраля, среди них — проект закона о пожизненном заключении для педофилов.

Законопроект был внесен в Госдуму 10 сентября 2021 года партией «Единая Россия» и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.

Как заявляла в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия.