Пушков отметил порочность в отношении властей Норвегии к Брейвику

Есть что-то глубоко порочное в подчеркнуто гуманном отношении властей Норвегии к террористу Андерсу Брейвику. Об этом в своем Telegram-канале 18 января заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Осужденный за теракт, в ходе которого в Норвегии в 2011 году погибли 77 человек, Брейвик прекрасно выглядит, а власти страны рассматривают его прошение о досрочном освобождении, написал политик.

«Брейвик прекрасно выглядит,... загубив столько молодых жизней. Смотрится как успешный менеджер. Отлично одет. Подтянут. И просит о досрочном освобождении, отсидев всего 8 лет», — подчеркнул Пушков.

«Что-то есть глубоко порочное в столь подчеркнуто гуманном отношении к массовому убийце, что-то, с чем невозможно согласиться. Гуманность, отдающая абсурдом и фарсом, когда постулаты доктрины выше требований справедливости», — заключил сенатор.

18 января спустя десять с половиной лет после массового убийства в тюрьме Шиен прошел первый день слушаний по условно-досрочному освобождению Брейвика. В ходе оглашения прошения он заявил, что ему промыли мозги радикалы из интернета. По словам Брейвика, именно они отвечают за его действия.

В 2016 году в тюрьме Шиена прошло судебное разбирательство по жалобе Брейвика на государство. Он жаловался на негуманные условия содержания в тюрьме и невозможность общаться с людьми.

В июле 2011 года Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Большинство из 77 его жертв были подростками — самым молодым из них было всего по 14 лет. В июле 2018 года погибшим от рук преступника открыли памятник в Осло.

Его приговорили к 21 году тюрьмы с условием возможности неоднократного продления срока лишения свободы.