Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Госпитализирован звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский
Политика
Пушков прокомментировал извинения Meta за блокировку страницы делегации РФ
Мир
Пентагон заявил об отсутствии планов отправки войск США на Украину
Мир
WSJ узнала о подготовке США санкций против «сепаратистов на Украине»
Мир
Псаки заявила о якобы подготовке РФ к эвакуации семей дипломатов из Украины
Мир
В Москве госпитализировали посла Белоруссии
Мир
Эксперт предрек распад Украины после вступления в НАТО
Мир
Псаки заявила о возможности нападения России на Украину в любой момент
Экономика
Курс доллара поднялся до 77 рублей
Наука
NASA опровергло планы изолировать модуль «Звезда» из-за утечки воздуха

Курс доллара поднялся до 77 рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе торгов Московской биржи курс американского доллара усилил рост и составил 77 рублей. Это следует из данных торговой площадки по состоянию на вечер 18 января.

Угол падения: когда можно будет купить валюту по выгодному курсу
Аналитики допускают, что доллар значительно подешевеет к концу года

Максимально доллар США торговался по 77,00 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 21.44 мск вторника рос на 88 копеек, до 76,97 рубля, курс евро поднимался на 32 копейки и составил 87,16 рубля.

77 рублей за доллар США — максимум с 6 января.

Накануне старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила «Известиям», что в перспективе 2022 года действительно есть перспективы к укреплению курса рубля, но только если геополитический фактор будет взят под контроль. По ее словам, рубль падал в силу внутренних причин, евро — рос на фоне колебаний основной валютной пары.

О стабильности курса рубля в 2022 году 16 января сообщил эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа. Чтобы сделать прогноз курса национальной валюты, необходимо, по его словам, отслеживать количество денег в экономике.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022