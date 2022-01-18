Курс доллара поднялся до 77 рублей

В ходе торгов Московской биржи курс американского доллара усилил рост и составил 77 рублей. Это следует из данных торговой площадки по состоянию на вечер 18 января.

Максимально доллар США торговался по 77,00 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 21.44 мск вторника рос на 88 копеек, до 76,97 рубля, курс евро поднимался на 32 копейки и составил 87,16 рубля.

77 рублей за доллар США — максимум с 6 января.

Накануне старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила «Известиям», что в перспективе 2022 года действительно есть перспективы к укреплению курса рубля, но только если геополитический фактор будет взят под контроль. По ее словам, рубль падал в силу внутренних причин, евро — рос на фоне колебаний основной валютной пары.

О стабильности курса рубля в 2022 году 16 января сообщил эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа. Чтобы сделать прогноз курса национальной валюты, необходимо, по его словам, отслеживать количество денег в экономике.