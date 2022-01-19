Отбирают обороты: очереди на пересечение границы с КНР ждут больше 2 тыс. фур

Свыше 2 тыс. российских грузовиков ожидают своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост Маньчжурия– Забайкальск , сообщили «Известиям» грузоперевозчики и представители логистических компаний. По словам собеседников издания, физически у границы находятся порядка 600 машин, остальные стоят в электронной очереди. Информацию подтвердили в Минтрансе. По данным ведомства, в списке на проезд 2,5 тыс. автопоездов и 400 тягачей, плюс у границы скопилось около 500 машин, рассчитывающих пройти пункт, не соблюдая очередность. По словам участников рынка, ожидание проезда может составлять больше месяца. Тем временем на территории Китая скопилось большое количество товаров, которые российские грузоперевозчики не могут забрать. Власти РФ ведут переговоры с КНР насчет решения проблемы, заверили в Минтрансе.

Точка притяжения

По данным грузоперевозчиков, свыше 2 тыс. фур ожидают своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост Маньчжурия– Забайкальск . Об этом «Известиям» рассказали в логистических компаниях Kuehne+Nagel, «Диазан» и «Прайм».

Некоторые грузовики месяцами не могут перейти границу, добавил глава отдела международных перевозок «Прайма» Максим Цымбаляк. Он уточнил: физически в приграничной зоне сейчас находится около 600–800 машин. Всего же проезда ожидают свыше 2 тыс. фур — большая часть стоит в электронной очереди , и грузовики прибывают к пункту ко времени своего проезда, рассказал представитель логистической компании. В электронной очереди записано уже больше 2,6 тыс. грузовиков, подтверждает информацию опубликованный на сайте Росгранстроя список. По записям видно, что ряд машин подали заявки еще в начале декабря. По состоянию на 18 января в списке находится порядка 400 тягачей и 2,5 тыс. автопоездов (тягач и полуприцеп), подтвердили «Известиям» в Минтрансе.

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— Не все грузоперевозчики соблюдают установленный порядок и пересекают границу согласно очередности. Физически на подъезде к пункту пропуска Забайкальск и в пгт. Забайкальск в настоящее время наблюдается скопление транспорта в объеме около 500 грузовиков, — сказали в министерстве.

Проблему с затором участники рынка связывают с новыми правилами работы на границе, установленными китайской стороной из-за COVID-19. Ограничения, введенные КНР, касаются как количества пропускаемых транспортных средств, так и схемы пропуска транспорта, уточнили в Минтрансе. Там рассказали: согласно схеме «перецепки» транспорта, российский перевозчик заезжает на территорию КНР, оставляет свой прицеп и возвращается на территорию России. После процедуры разгрузки или загрузки российский перевозчик, как правило, на следующий день возвращается на территорию КНР и забирает обратно прицеп с грузом. Данная схема негативно сказывается на пропускной способности пунктов пропуска на российско-китайском участке государственной границы и приводит к образованию очередей на подъезде к ним, подтвердили в Минтрансе.

Там добавили, что МАПП Забайкальск способен пропускать до 280 транспортных средств в сутки в обе стороны. Однако в период действующих ограничений, введенных китайской стороной, фактическую перевозку грузов может выполнять лишь четверть этих автомобилей, сказали в ведомстве.

Грузоперевозчики подтверждают, что фактическая пропускная способность таможни действительно составляет около 70 машин в сутки.

— Это немного, еще в прошлом году пропускная способность этого пункта была 100 машин. В результате сейчас грузовики, которые приезжают к посту в назначенное по очереди время, границу не успевают пройти, — сказал глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Отбирают обороты-1 Фото: Global Look Press/Xinhua/A Sigang

По словам Максима Цымбаляка, пункт Маньчжурия–Забайкальск из-за роста обострения коронавируса в Китае осенью был временно закрыт 3 декабря. Грузовики после закрытия покинули приграничную зону, но стали возвращаться в январе, когда стала появляться информация о готовящемся открытии пункта. Пункт открыли 14 января, сказал Максим Цымбаляк.

Всего у России с Китаем семь пограничных постов, но из-за ковидных ограничений сейчас работает только четыре из них : Маньчжурия–Забайкальск, Суйфэньхэ–Пограничный, Дуннин–Полтавка, Хуньчунь–Краскино, пояснил гендиректор группы транспортных компаний «Диазан» Артур Гареев.

— Маньчжурия– Забайкальск — самый востребованный пункт, поскольку находится в самой ближней к России и Европе точке , поэтому значительная часть грузоперевозчиков проходят границу именно там, — сказал он.

На этом пограничном переходе наблюдается большое скопление грузов на вывоз в Россию и Европу, поскольку фуры не могут попасть на китайскую территорию и забрать их, отметил руководитель направления международных автоперевозок компании Kuehne+Nagel в России Иван Головко.

В ФТС не ответили на запрос «Известий».

Проблемное место

По словам Владимира Матягина, грузоперевозчики сейчас направляют свои машины на другие посты . При этом многие отказываются ехать в пункт Маньчжурия–Забайкальск, добавил он.

— В данной ситуации мы рекомендуем клиентам заранее планировать вывоз товаров из Китая автомобильным транспортом, предлагаем транспортировку грузов железнодорожным, морским транспортом, а также мультимодальные сервисы, — рассказал Иван Головко.

Проблемы с заторами на разных пропускных постах на китайско-российской границе появились в прошлом году. В октябре "Известия" писали о задержках в поставках товаров из-за введенных на постах квот на проезд грузовиков. В конце декабря из-за ограничений в работе пропускных пунктов на границе скопилось уже свыше 1 тыс. фур, утверждали перевозчики.

Отбирают обороты-3 Фото: Global Look Press/Xinhua/Zou Jianpu

Проблема с проездом грузовиков через китайско-российскую границу будет только нарастать, поскольку объемы перевозок товаров из Поднебесной в Россию растут, считает Владимир Матягин. По его словам, это касается всех приграничных постов. Например, сейчас несколько урегулировалась ситуация на посту Суйфэньхэ–Пограничный, где удалось наладить очередь через бумажную запись. Чтобы решить проблему, необходимо увеличить пропускную способность во всех пунктах и открывать новые посты, говорит Владимир Матягин.