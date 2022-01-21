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Пора и честь знать: мировые цены на продовольствие пошли вниз

Но аналитики рынка предупреждают, что устойчивый тренд еще не сформировался
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Пора и честь знать: мировые цены на продовольствие пошли вниз
2022-01-18 20:15:17">
2022-01-18 20:15:17
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Фьючерсные цены на отдельные продовольственные группы стабильно снижаются как минимум с середины ноября прошлого года: заметно дешевеют пшеница и сахар, а с конца декабря — начала января начали разворачиваться вниз и соевые бобы с кукурузой. Некоторые эксперты считают, что это может положить начало замедлению инфляции в России, а если снижение цен перерастет в устойчивый тренд, то к концу года темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) могут вернуться к таргету Банка России в 4%. Подробности — в материале «Известий».

Хороший урожай

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Разворот и продолжающееся снижение мировых продовольственных цен — возможно, единственная хорошая новость, которую позитивно воспринимают рыночные аналитики на этой неделе. В частности, на такую динамику индексов обратили внимание авторы макроэкономического Telegram-канала MMI: по их мнению, именно от коррекции этих цен во многом зависит быстрое возвращение инфляции в России к целевому показателю Банка России в 4%.

«Если эта коррекция случится, то таргет можем увидеть к концу года, если нет, то, по-видимому, в середине 2023-го», — пишут авторы MMI.

Действительно цены на отдельные товарные группы на мировом рынке снижаются уже не первую неделю. Так, «пшеничный» фьючерс CBoT (ZW1!) к 13 января подешевел на 12% с пика 23 ноября, а «сахарный» ICE-US Sugar (SB1!) — на 9% с пика 18 ноября. Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы тоже развернулись, подешевев на 3,5% с пика 28 декабря и на 3,3% с пика 7 января соответственно.

В беседе с «Известиями» владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков объясняет, что основная причина разворота цен — в урожае, который сейчас собирают в Южном полушарии.

Пора и честь знать
кукуруза
Фото: Global Look Press/Dirceu Portugal
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Аргентина и Бразилия считаются ведущими мировыми экспортерами кукурузы наряду с США. Они в этом году получили высокие результаты урожайности, — говорит Кочетков.

Но назвать это движение устойчивым трендом, по мнению эксперта, нельзя, поскольку эти урожаи охватывают определенные сорта зерна, причем не самого высокого качества. Как правило, это продовольственные сорта, но не высшего качества, а также фуражные разновидности, то есть кормовые, для нужд животноводства.

— В России, напротив, выращивают разные сорта. В том числе уродились высшие, а на них на международном рынке всегда высокий спрос. Следовательно, на рынке будет наблюдаться конкуренция среди стран — производителей не самого качественного зерна, — объясняет собеседник издания. — Здесь снижение еще некоторое время возможно, в том числе и за счет припасов, поскольку в пандемию страны резко закупились, чтобы избежать продовольственного коллапса. В то же время для зерна и муки высшего сорта прогнозируем рост цен.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что пока рано делать однозначные выводы из рыночной ситуации, которая в любой момент может значительно поменяться. По той же причине эксперт полагает, что оценивать влияние мировых продовольственных цен на инфляцию в России преждевременно.

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— Ежегодно происходит что-то, что влияет на цены: неурожай в разных частях мира, климатические проблемы, курсы валют, мировой спрос, проблемы с логистикой. Так что говорить сейчас, в январе, что мировые цены на продовольствие снизятся и это приведет к сокращению инфляции в нашей стране, точно нельзя, — говорит Деев. — У российской инфляции, кроме глобальной составляющей, есть еще масса причин: рост стоимости ГСМ вслед за увеличением цен на нефть, удорожание кредитных продуктов для АПК вследствие роста ключевой ставки ЦБ РФ и так далее.

Важны не только продукты

Даже если продукты питания по всему миру, в том числе и в России, всё же продолжат дешеветь в этом году, значительных изменений в инфляционной картине в РФ может и не произойти, поскольку, как отмечает аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин, доля еды и безалкогольных напитков в ИПЦ у нас составляет только 31%. Это означает, что при описанном выше сценарии ускорение роста цен на непродовольственные товары может удержать инфляцию от замедления, хотя это и не базовый сценарий, отмечает Осин.

Пора и честь знать
склад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Широкий ИПЦ может ускориться даже в случае снижения цен на продовольствие. Но с высокой положительной вероятностью цены на продовольственные и непродовольственные товары изменяются однонаправленно. Ими движут в основном одни и те же монетарные и немонетарные факторы, — говорит аналитик.

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На деле же продовольственные товары в этом году, скорее всего, продолжат дорожать по всему миру, причем очень значительно, констатирует Осин.

— В среднем прирост цен на наиболее ликвидные товары АПК, торгуемые на мировом рынке, — свинину, говядину, сахар, пшеницу и кукурузу — прогнозирую с положительной вероятностью по итогам 2022 года в диапазоне до 20%. Сейчас этот усредненный показатель прироста равен 28% год к году, — предположил собеседник «Известий».

Конца и края не видно

Согласно последним данным Росстата, инфляция в России в период с 1 по 10 января этого года составила 0,56% — это быстрее, чем в начале прошлого года. Среди продовольственных товаров быстрее других подорожали макароны (1%), сливочное масло (0,8%), а также маргарин, пшеничная мука и стерилизованное молоко (0,6%).

Эти данные уже говорят о том, что пока весомых сигналов о замедлении темпов роста цен в стране нет. Как отмечает Артем Деев, чтобы инфляция в стране вернулась к таргету в 4%, цены уже сейчас, в январе, должны прекратить рост.

Пора и честь знать
тележка из супермаркета
Фото: Global Look Press/Daniel Karmann

Александр Осин соглашается с этим мнением, указывая на то, что для достижения целевого показателя цены на продовольствие в стране должны перейти к снижению — если не брать в расчет цены на другие категории товаров.

— Когда широкий индекс потребительских цен на 10 января показывает прирост на 8,7% год к году, то для его условного моментального возврата к целевому уровню надо, чтобы цены на продукты питания и напитки снизились на 8%, — подытожил эксперт.

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