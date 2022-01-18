Ученые заявили о вероятном вреде вегетарианских заменителей мяса

Заменители натурального мяса могут быть вреднее натуральных. Об этом сообщает Gbnews со ссылкой на бразильских ученых.

Так, куриная грудка на гриле считается минимально обработанной, поскольку для ее приготовления обычно добавляют только специи и соль. При этом, чтобы создать аналогичный продукт из заменителей, необходимо использовать более 30 ингредиентов, включая метилцеллюлозу, мальтодекстрин, сироп глюкозы, пишет «Ридус».

В продукты также иногда добавляют различные ароматизаторы, красители, подсластители, эмульгаторы и другие добавки.

Растительное или искусственное мясо квалифицируются как «ультраобработанные» продукты. По мнению экспертов в области здравоохранения, они являются более вредными. Кроме того, такая пища может вызвать привыкание, а также стать причиной ожирения и ухудшения жизненных показателей.

Ранее, в ноябре прошлого года сообщалось, что в России, как и в мире, растет популярность альтернативных продуктов. Так, российский рынок растительного мяса по итогам 2021 года может увеличиться вдвое.

В прошлом году аудитор Deloitte оценил объем рынка альтернативного мяса в России в 2,6 млрд рублей. При этом за год торговые сети и крупные сервисы доставки расширили ассортиментную линейку минимум на 30–50%.