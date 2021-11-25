Россияне стали чаще употреблять в пищу альтернативные продукты

В России, как и в мире, растет популярность альтернативных продуктов. Так, российский рынок растительного мяса по итогам 2021 года может увеличиться вдвое, сообщает 25 ноября газета «Деловой Петербург».

В прошлом году аудитор Deloitte оценил объем рынка альтернативного мяса в России в 2,6 млрд рублей. При этом за год торговые сети и крупные сервисы доставки расширили ассортиментную линейку минимум на 30–50%.

«На отечественном рынке успех растительного мяса будет зависеть от инвестиций в маркетинг — формирования спроса на продукт, разъяснения его свойств и популяризации новой товарной категории», — рассказала в беседе с ДП генеральный директор консалтинговой компании «Лаборатория трендов» Елена Пономарева.

Она также обратила внимание на то, что российский рынок альтернативных продуктов растет главным образом за счет растительного молока.

В свою очередь CEO московской компании Welldone Александр Киселев отметил, что еще год назад найти растительное мясо было практически нереально даже на прилавках московских магазинов. К сегодняшнему дню эта категория продуктов имеется в большинстве гипермаркетов, многих супермаркетах, ЗОЖ-, эко-, веганских магазинах, а также службах доставки продуктов. Кроме того, на полках появились растительные альтернативы рыбе.

В то же время участники рынка отмечают, что спрос на товары данной категории обусловлен рядом факторов. В их числе тренды на здоровое питание и вегетарианство, интерес к новому и сезонный спрос во время религиозных постов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Ни рыба, ни мясо: россияне распробовали экзотическую еду».