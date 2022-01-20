Римас, мой дорогой! Со знаменательным юбилеем! Цифра «70» означает развитие личности и творчества, размышление, связь с космосом и божественным происхождением человека, новый отсчет времени.

Вы ведете нас 15 лет, возродили Вахтанговский театр и с вами мы вошли в новый век — с вашим великим спектаклем «Война и мир». Все ваши спектакли объединены искренностью, вкусом, иронией, гротеском, манкостью, куражом и жизненным настроем. Вы подарили мне два замечательных спектакля по русской и зарубежной классике, и я вам очень за них благодарна. Помню, в «Пристани» я начинала робко, но благодаря нашей совместной работе и созвучию в наших душах развернулась во всю силу. А в понимании «Евгения Онегина» и верности автору литовский подход усилил русское искусство. Тем более, мы долгое время жили в одной стране, и наши культуры тесно переплелись. Мой сын вообще там родился, и для нас обе наши страны — родные.

Ошибка считать наш театр просто русским. Недавно я прочла, что вы стали «первым иностранным режиссером, возглавившим в России федеральный театр». Спешу вас разочаровать, это не так. Нашим театром уже руководили армяне, украинец и русский. Все они тогда представляли единую страну с большой многонациональной культурой.

Мне очень понравился календарь на ваш юбилейный год с вашими замечательными спектаклями. Я живу под вашим лозунгом: «Есть единственно верный путь к красоте, к гармонии... И позвать на него может только театр». К этим словам я добавлю: только во главе с вами, поскольку именно вы знаете этот путь. А это — залог успеха театра. Таких удивительных режиссеров, как вы, нет. Вы единственный.

Мне радостно общаться с вами, слышать ваши глубокие мысли, играть в ваших уникальных спектаклях, жить рядом с вами. Я горжусь быть вашей современницей. Я счастлива когда, увидев меня, вы говорите: «Вот и она!» Люблю ваши репетиции, вашу элегантность, ваши манеры, мужскую притягательность, обаяние, талант, юмор, неуемную фантазию и мудрость. Вы влюбляете в себя труппу и зрителей. Была рада получить из ваших рук высокую награду президента.

Вы изумительный собеседник. Как интересно вы рассказываете о встречах с другими режиссерами, о Литве, о вашем хуторе! Вы романтик, человек, увлекающийся идеей и умеющий находить созвучие в других людях. Им вы готовы объяснить всё. Как-то мой правнук Никита остановил вас на Арбате, и вы ему подробно рассказали о том, почему князь Андрей нарушил завет отца. Он был потрясен.

Поздравляю вас с наступившим Новым 2022 годом! Пусть все ваши мечты сбудутся, желания исполнятся, вы и ваши близкие будете здоровы, работы востребованы, спектакли успешны, планы реализованы, выбор удачен, жизнь радостна, театр вечен!

Поздравляю и с присуждением вам в 2022 году специальной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Желаю государственных премий и новых наград, достойных вашего уникального таланта. Я счастлива работать вместе с вами и желаю вам здоровья, мира и жизненной гармонии. Целую, обнимаю, люблю. Всегда Ваша, Юлия Борисова.

Автор — актриса Театра имени Евг. Вахтангова, народная артистка СССР

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