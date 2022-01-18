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В МВД сообщили о замедлении в России темпов роста числа киберпреступлений

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В России замедлились темпы роста количества киберпреступлений, хотя за прошлый год их число незначительно выросло. Об этом во вторник, 18 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Темп роста зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, замедлился. По итогам 2021 года их количество выросло незначительно — на 1,4%», — сказала она в беседе с ТАСС.

Представитель ведомства отметила, что в целом анализ статистических сведений о состоянии преступности в прошлом году свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой. По сравнению с 2020 годом снижение количества зарегистрированных преступлений составило 1,9%, передает НСН.

Так, в России стало меньше убийств и покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж. Уровень уличной преступности также продолжает уменьшаться. Количество разбойных нападений в парках, скверах и на улицах снизилось на 17,3%, грабежей — на 22,1%, а краж — на 4%. Волк отметила, что в целом по итогам года общее число совершенных в общественных местах криминальных деяний сократилось на 6,4%.

Кроме того, в прошлом году число зарегистрированных квартирных краж сократилось на 16,2%, хищений транспортных средств — на 24,8% и угонов — на 13,9%, пишет РИАМО.

Число уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних в целом сократилось на 15,6%, в состоянии алкогольного опьянения — на 8,3%, в состоянии наркотического опьянения — на 5%, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 14 января, ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Отмечается, что ФСБ установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту денежных средств. По данным ведомства, члены REvil разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание.

По адресам пребывания участников преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также криптокошельки и компьютерную технику.

Комментируя операцию ФСБ, независимый исследователь информационной безопасности, автор проекта Russian OSINT Сергей Рэдхант рассказал «Известиям», что хакерское преступное сообщество REvil вряд ли уже возобновит свою деятельность.

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