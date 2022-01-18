В МВД сообщили о замедлении в России темпов роста числа киберпреступлений

В России замедлились темпы роста количества киберпреступлений, хотя за прошлый год их число незначительно выросло. Об этом во вторник, 18 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Темп роста зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, замедлился. По итогам 2021 года их количество выросло незначительно — на 1,4%», — сказала она в беседе с ТАСС.

Представитель ведомства отметила, что в целом анализ статистических сведений о состоянии преступности в прошлом году свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой. По сравнению с 2020 годом снижение количества зарегистрированных преступлений составило 1,9%, передает НСН.

Так, в России стало меньше убийств и покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж. Уровень уличной преступности также продолжает уменьшаться. Количество разбойных нападений в парках, скверах и на улицах снизилось на 17,3%, грабежей — на 22,1%, а краж — на 4%. Волк отметила, что в целом по итогам года общее число совершенных в общественных местах криминальных деяний сократилось на 6,4%.

Кроме того, в прошлом году число зарегистрированных квартирных краж сократилось на 16,2%, хищений транспортных средств — на 24,8% и угонов — на 13,9%, пишет РИАМО.

Число уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних в целом сократилось на 15,6%, в состоянии алкогольного опьянения — на 8,3%, в состоянии наркотического опьянения — на 5%, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 14 января, ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Отмечается, что ФСБ установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту денежных средств. По данным ведомства, члены REvil разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание.

По адресам пребывания участников преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также криптокошельки и компьютерную технику.

Комментируя операцию ФСБ, независимый исследователь информационной безопасности, автор проекта Russian OSINT Сергей Рэдхант рассказал «Известиям», что хакерское преступное сообщество REvil вряд ли уже возобновит свою деятельность.