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Порядка 450 млн мальков омуля выпустят в Байкал в 2022 году

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В Байкал в 2022 году планируется выпустить около 450 млн личинок омуля. Искусственное воспроизводство необходимо из-за резкого снижения популяции. Проект реализует предприятие «Главрыбвод».

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ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу учреждения напоминает, что запрет на промышленный лов байкальского омуля действует с октября 2017 года. Ограничения распространяются на традиционное и любительское рыболовство. Ведется борьба с браконьерами.

Каждый год Байкальский филиал «Главрыбвода» осуществляет отлов производителей, проводит закладку икры и выпускает личинок омуля на рыбоводных заводах в Бурятии. По итогам минувшего года объемы заготовки производителей омуля составили рекордные 75,2 т. Выпущено более 818 млн личинок, что тоже является рекордным показателем.

Специалисты считают, что, при условии сохранения действующих мер и при вступлении в нерестовый запас урожайных поколений 2018 года рождения можно надеяться, что к 2025–2027 годам возможно возобновление промысла омуля.

Ранее сообщалось, что в Бурятии охотников на браконьеров самих поймали на браконьерстве. Суд назначил по два года условно троим браконьерам, двое из которых оказались инспекторами рыбоохраны. Осужденные ловили сетями рыбу на реке Селенге.

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