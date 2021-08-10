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Общество
В Бурятии охотников на браконьеров поймали на браконьерстве

В Бурятии охотников на браконьеров поймали на браконьерстве

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Суд в Бурятии назначил по два года условно троим браконьерам, двое из которых сами оказались инспекторами рыбоохраны. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры, осужденные ловили сетями рыбу на реке Селенге.

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«Кабанский районный суд в связи с полным возмещением ущерба, раскаянием в содеянном назначил виновным наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год каждому», — сообщили в пресс-службе.

Как установил суд, госинспектор рыбоохраны, находясь при исполнении, вместе с внештатным общественным инспектором рыбоохраны и еще одним местным жителем незаконно выловили сетями 156 особей нерестового байкальского омуля. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 1,1 млн рублей.

Все трое признаны виновными по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Государственный инспектор понесет также дополнительное наказание — он лишится права занимать должности федерального государственного служащего, связанные с осуществлением функций представителя власти в области рыбоохраны сроком на 2 года.

5 августа сообщалось, что группа браконьеров нанесла ущерб в размере свыше 11 млн рублей в результате вылова лосося в Камчатском крае. Злоумышленников задержали в ходе оперативных мероприятий на реке Карага.

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