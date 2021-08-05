Ущерб от группы браконьеров оценили в 11 млн рублей на Камчатке

Группа браконьеров нанесла ущерб в размере свыше 11 млн рублей в результате вылова лосося в Камчатском крае. Злоумышленников задержали в ходе оперативных мероприятий на реке Карага.

По данным Росрыболовства, вылов рыбы в проходной день вели восемь человек. Злоумышленники сбежали с места промысла, оставив две лодки, топливные баки, свыше 2,1 тыс. особей горбуши, а также контейнеры с икрой-сырцом весом свыше 171,5 кг. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia.

Икра и имущество браконьеров направлены на ответственное хранение. Материалы по факту нарушения направлены в полицию для проведения проверки.

В ведомстве уточнили, что в 2019 году в регионе значительно увеличился расчетный размер ущерба водным ресурсам. За один экземпляр незаконно добытой нерки придется заплатить свыше 11,5 тыс. рублей. Вылов чавычи и кижуча оценивается в 10,6 тыс. рублей. Ущерб за 1 кг красной икры составляет свыше 27,4 тыс. рублей.