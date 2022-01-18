Путин провел встречу с главой Минкультуры Любимовой

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, министр доложила российскому лидеру о реализации нацпроекта «Культура», программы «Пушкинская карта». Кроме того, она проинформировала о развитии отечественных школ реставрации, всероссийском гастрольном плане, а также о проводимых в стране музыкальных конкурсах.

В частности, Любимова сообщила о нехватке мастеров по реставрации музыкальных инструментов. Для покрытия дефицита кадров будет организована подготовка соответствующих специалистов на базе Российской академии музыки им. Гнесиных, указала министр.

«У нас не хватает реставраторов музыкальных инструментов. А при этом у нас уникальные музыкальные инструменты: Гварнери, Амати, Страдивари. На них играют совершенно фантастические исполнители. Мы заново начинаем на базе Гнесинского училища готовить этих мастеров, чтобы каждый раз в Кремону (Италия. — Ред.) не отвозить эти музыкальные инструменты, здесь это реставрировать», — уточнила она.

30 декабря глава государства подписал указ об установлении в России в 2022 году Года культурного наследия народов РФ. Год проведут «в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ», говорится в документе.

«Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет. В 2021 году на каждую такую карту зачисляется по 3 тыс. рублей из государственного бюджета. 10 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что при помощи «Пушкинской карты» были куплены билеты на 2 млрд рублей.