Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов

Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал указ об установлении в России в 2022 году Года культурного наследия народов РФ. Документ опубликовано 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Год проведут «в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ».

Кабмин в течение двух месяцев должен создать организационный комитет по проведению Года, обеспечить разработку и утвердить планы основных мероприятий.

С 2007 года президент РФ посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. Первым в 2008 году в России проводился Год семьи. Уходящий 2021-й был Годом науки и технологий.

24 декабря Путин отметил, что Год науки и технологий должен продолжиться целым научным десятилетием. По его мнению, «это решение поддержат все политические, общественные силы». Он также рассчитывает «на заинтересованное участие в этой работе регионов».