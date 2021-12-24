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Путин призвал продолжить Год науки научным десятилетием

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Год науки и технологий должен продолжиться целым научным десятилетием. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«Думаю, будет правильным, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения», — сказал глава государства на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

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Путин выразил мнение, что «это решение поддержат все политические, общественные силы». Он также рассчитывает «на заинтересованное участие в этой работе регионов». Глава государства попросил их помочь в создании центров научного волонтерства, в том числе на базе вузов. Кроме того, он поручил регионам оказать содействие в развитии научно-популярных туристических маршрутов.

Российский лидер пояснил, что речь идет об участии студентов, школьников в экспедициях, в проведении экскурсий на установки класса «мегасайенс», в исследовательские центры, на космодром Восточный.

Путин заключил, что «главным, ключевым итогом Года науки и технологий является качественно новый уровень научного просвещения». По его словам, интерес общества к науке «без преувеличения огромный, колоссальный».

Ранее, в апреле, глава государства заявил о важности развития науки в стране. Путин отметил, что на гражданские и фундаментальные исследования до 2024 года будет выделен 1 трлн 630 млрд рублей.

SMM-редакция МИЦ «Известия» подготовила уникальный спецпроект в честь Года науки – 2021: «Наука и технологии. Что изобретают в России» В нем рассказывается о самых интересных, крупных, перспективных проектах, которые способны изменить жизнь людей и общества в целом.

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