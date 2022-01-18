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В Совфеде оценили заявление о японском суверенитете над Курильскими островами

Сенатор Джабаров оценил заявление главы МИД Японии о суверенитете Токио над Курильскими островами
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Слова главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси о суверенитете Токио над южной частью Курильских островов рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Об этом во вторник, 18 января, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Частично это рассчитано для внутренней аудитории, потому что они продолжают разыграть карту «северных территорий», чтобы набирать очки у избирателей. Но я не исключаю, что с учетом нынешней напряженной международной обстановки японцы решили подыграть тем же американцам, выставив Россию агрессором», — сказал сенатор.

Политик поинтересовался, о каких переговорах может идти речь, если Япония априори заявляет, что на эти территории распространяется ее суверенитет. Джабаров подчеркнул, что Россия не будет обсуждать вопрос принадлежности Курил, при этом готова говорить о подписании мирного договора.

«Если для Японии главное — получить по итогам мирного договора «северные территории», которые нам принадлежат, то это контрпродуктивно и ни к чему хорошему не приведет», — заключил политик.

О том, что на южную часть Курил распространяется суверенитет Японии, Хаяси заявил ранее в этот день. При этом он подчеркнул, что Токио надеется вместе с Москвой достичь прогресса в решении вопроса хозяйственной деятельности островов.

2 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что проблему мирного договора с Россией не надо передавать следующим поколениям. Глава японского кабмина выразил сожаление, что вопрос о Южных Курильских островах до сих пор не решен и мирный договор с РФ не подписан. По его словам, эта проблема представляет собой «борьбу со временем».

10 ноября Кисида заявил о твердой политике в отношении России и Китая. При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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