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В МИД Японии выразили надежду на переговоры с Россией по Курилам
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В МИД Японии выразили надежду на переговоры с Россией по Курилам

Глава МИД Японии Хаяси надеется на прогресс в диалоге с Россией по Курилам
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Япония надеется вместе с Россией достичь прогресса в решении вопроса хозяйственной деятельности Курильских островов. Об этом во вторник, 18 января, заявил глава МИД Японии Есимаса Хаяси, выступая с речью в ходе пленарного заседания парламента страны.

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«Необходимо вести тесный диалог между лидерами и главами МИД для расширения диалога на основании имеющихся договоренностей, в том числе на основании достигнутого в Сингапуре соглашения и совместной декларации между Японией и СССР», — заявил министр.

Глава дипломатического ведомства Японии отметил, что «надеется на достижение прогресса в переговорах по конкретизации совместной с Россией деятельности на Северных территориях».

Ранее, 2 декабря, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что проблему мирного договора с Россией не надо передавать следующим поколениям. Глава японского кабмина выразил сожаление, что вопрос о южных Курильских островах до сих пор не решен и мирный договор с РФ не подписан. По его словам, эта проблема представляет собой «борьбу со временем».

12 ноября Хаяси напомнил о намерении Японии решить вопрос принадлежности четырех Курильских островов, а также заключить мирный договор с Россией.

10 ноября Кисида заявил о твердой политике в отношении России и Китая. При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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