В МИД Японии выразили надежду на переговоры с Россией по Курилам

В МИД Японии выразили надежду на переговоры с Россией по Курилам 2022-01-18 08:31:24"> 2022-01-18 08:31:24 2022-01-18 08:31:24 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Глава МИД Японии Хаяси надеется на прогресс в диалоге с Россией по Курилам

18 января 2022, 08:40 0

Фото: ТАСС/Красноухов Сергей