Премьер Японии назвал проблему мирного договора с РФ борьбой со временем

Проблему мирного договора с Россией не надо передавать следующим поколениям. Такое заявление 1 декабря озвучил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с мэром города Немуро (префектура Хоккайдо) и другими руководителями муниципалитетов этого региона. Об этом сообщается в четверг, 2 декабря, на сайте канцелярии главы правительства.

Глава японского кабмина выразил сожаление, что вопрос о южных Курильских островах (в Японии их называют Северными территориями) до сих пор не решен и мирный договор с РФ не подписан. По его словам, эта проблема представляет собой «борьбу со временем».

«Я хотел бы усердно работать (над решением. — Ред.), держа в голове мысль, что мы не должны думать о том, чтобы откладывать [решение] следующим поколениям», — отметил он.

Кроме того, Кисида также изложил содержание своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 7 октября.

Ранее, 25 ноября, новый глава МИД Японии Есимаса Хаяси провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам главы японской дипломатии, он придает большое значение отношениями России и Японии. Имелись в виду в том числе и заключение мирного договора, политика, культура и экономика. Стороны также обсудили ситуацию по совместной экономической деятельности в южной части Курил.

12 ноября Хаяси напомнил о намерении Японии решить вопрос принадлежности четырех Курильских островов, а также заключить мирный договор с Россией. 10 ноября новоизбранный Кисида заявил о твердой политике в отношении России и Китая. При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.