Прямой эфир
Происшествия
Подросток пропал в Московской области
Наука
Врачей обеспокоили участившиеся случаи постковидного диабета
Мир
Портрет и письмо Екатерины II о пользе вакцинации проданы за $1,2 млн
Спорт
Боксер Тайсон Дижон предрек себе «хороший бой» со Слащининым
Мир
Лукашенко объявил о публикации проекта новой конституции РБ до Нового года
Общество
Заседание Псковской городской Думы по бюджету посетил кот
Мир
Зеленского обвинили в проведении выгодной для Кремля политики
Спорт
Фигуристка Медведева рассказала о причинах ухода из спорта
Культура
Сервис Spotify назвал Моргенштерна самым прослушиваемым артистом в РФ
Наука
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 11 декабря

Премьер Японии назвал проблему мирного договора с РФ борьбой со временем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проблему мирного договора с Россией не надо передавать следующим поколениям. Такое заявление 1 декабря озвучил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с мэром города Немуро (префектура Хоккайдо) и другими руководителями муниципалитетов этого региона. Об этом сообщается в четверг, 2 декабря, на сайте канцелярии главы правительства.

Кисидова победа: чего ждать от нового премьера Японии
И какие задачи стоят перед будущим главой страны внутри и вовне

Глава японского кабмина выразил сожаление, что вопрос о южных Курильских островах (в Японии их называют Северными территориями) до сих пор не решен и мирный договор с РФ не подписан. По его словам, эта проблема представляет собой «борьбу со временем».

«Я хотел бы усердно работать (над решением. — Ред.), держа в голове мысль, что мы не должны думать о том, чтобы откладывать [решение] следующим поколениям», — отметил он.

Кроме того, Кисида также изложил содержание своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 7 октября.

Ранее, 25 ноября, новый глава МИД Японии Есимаса Хаяси провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам главы японской дипломатии, он придает большое значение отношениями России и Японии. Имелись в виду в том числе и заключение мирного договора, политика, культура и экономика. Стороны также обсудили ситуацию по совместной экономической деятельности в южной части Курил.

12 ноября Хаяси напомнил о намерении Японии решить вопрос принадлежности четырех Курильских островов, а также заключить мирный договор с Россией. 10 ноября новоизбранный Кисида заявил о твердой политике в отношении России и Китая. При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021