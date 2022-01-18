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Французы раскритиковали высказывание Кулебы в адрес России

Читатели Le Figaro раскритиковали высказывания главы МИД Украины Кулебы в адрес России
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Во Франции негативно отреагировали на статью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал ужесточить антироссийскую политику. Читатели газеты Le Figaro отметили, что Париж не будет помогать Киеву.

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Таким образом читатели французского СМИ отреагировали на обвинения Кулебы в том, что Россия хочет «унизить» Запад и подорвать безопасность Европы. Также украинский министр заявлял, что Париж должен стать лидером в противостоянии Москве.

«Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимость Украины. В течение последних четырех столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию», — написал пользователь с ником Heretique.

«Россия никогда не вернет Крым, который стратегически расположен на Черном море с портом Севастополь. Когда-то он был русским, и референдум показал, что большинство населения выбрало Россию», — добавил комментатор Lexpart13.

«Больше невыносимо видеть в публикациях «Фигаро» антироссийскую пропаганду. Вам должно быть стыдно!» — добавил читатель Bernard LARGILLIER.

Ранее, 9 декабря, Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, только если и Москва пойдет навстречу. При этом глава украинского МИДа подчеркнул, что Киев не будет уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития государства, в частности о европейской и евроатлантической интеграции.

По словам Кулебы, требования РФ должны быть рациональными и законными. Он пояснил, что призывы России к Украине отказаться от собственной внешней политики или вхождения НАТО являются нелегитимными.

Украинский министр рассчитывает на помощь западных партнеров в случае эскалации у российско-украинской границы в виде пакета «беспрецедентных санкций», которые приведут к «катастрофе для российской экономики».

2 ноября на Украине заявили о возможности восстановить отношения с Россией. Как подчеркнул внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский, это должно являться одной из стратегических целей украинского руководства наряду с восстановлением единства страны.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил Песков.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Тогда же Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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