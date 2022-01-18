Французы раскритиковали высказывание Кулебы в адрес России

Во Франции негативно отреагировали на статью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал ужесточить антироссийскую политику. Читатели газеты Le Figaro отметили, что Париж не будет помогать Киеву.

Таким образом читатели французского СМИ отреагировали на обвинения Кулебы в том, что Россия хочет «унизить» Запад и подорвать безопасность Европы. Также украинский министр заявлял, что Париж должен стать лидером в противостоянии Москве.

«Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимость Украины. В течение последних четырех столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию», — написал пользователь с ником Heretique.

«Россия никогда не вернет Крым, который стратегически расположен на Черном море с портом Севастополь. Когда-то он был русским, и референдум показал, что большинство населения выбрало Россию», — добавил комментатор Lexpart13.

«Больше невыносимо видеть в публикациях «Фигаро» антироссийскую пропаганду. Вам должно быть стыдно!» — добавил читатель Bernard LARGILLIER.

Ранее, 9 декабря, Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, только если и Москва пойдет навстречу. При этом глава украинского МИДа подчеркнул, что Киев не будет уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития государства, в частности о европейской и евроатлантической интеграции.

По словам Кулебы, требования РФ должны быть рациональными и законными. Он пояснил, что призывы России к Украине отказаться от собственной внешней политики или вхождения НАТО являются нелегитимными.

Украинский министр рассчитывает на помощь западных партнеров в случае эскалации у российско-украинской границы в виде пакета «беспрецедентных санкций», которые приведут к «катастрофе для российской экономики».

2 ноября на Украине заявили о возможности восстановить отношения с Россией. Как подчеркнул внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский, это должно являться одной из стратегических целей украинского руководства наряду с восстановлением единства страны.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил Песков.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Тогда же Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.