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Диетолог дала советы по питанию перед купанием в проруби

Диетолог Соломатина дала советы по питанию перед крещенскими купаниями
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Перед крещенскими купаниями стоит есть пищу, которая дает много энергии и при этом хорошо переваривается. Об этом во вторник, 18 января, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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«Ныряние в прорубь — это огромный стресс для организма, он мобилизуется, и для этого ему нужна энергия, а энергию нам дают те продукты, которые достаточно быстро усваиваются и не требуют большого количества тепла и крови для переваривания», — рассказала Соломатина RT.

Так, диетолог отметила, что есть перед нырянием говядину или жирную баранину не стоит, так как организм будет нацелен на переваривание этой пищи. Специалист посоветовала съесть перед погружением в прорубь омлет с овощами, индейку или курицу с легким гарниром.

«Еще лучше — жирная морская рыба. С одной стороны, она очень хорошо переваривается, а с другой стороны, ненасыщенные жирные кислоты, омега-3 дадут возможность согреться нашему организму, но не вызовут перераспределения крови. Также омега-3 содержится в льняном масле и грецких орехах. Если человек любит злаки, можно съесть кашу, это даст энергию и запас гликогена, который тоже будет очень быстро расходоваться», — посоветовала специалист.

Соломатина добавила, что пить алкоголь перед нырянием в прорубь не стоит, так как он дает «ложное ощущение разогрева. После купания диетолог посоветовала съесть что-то горячее и легко перевариваемое. Например, крем-суп, легкие белковые продукты или травяной чай.

Днем ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Известиям» о противопоказаниях для купания в проруби. Как подчеркнул специалист, необходимо иметь полностью здоровое сердце, а также опыт в закалке.

Значение также имеет возраст, отметил врач. Например, после 70–80 лет можно нырять в купель только с большим опытом контрастных процедур. Не рекомендуется купаться и маленьким детям, так как у них неустойчивая система терморегуляции.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до –12.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.

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