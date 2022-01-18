Госдума определилась с планами на весеннюю сессию

Пожизненное наказание для педофилов, индексация пенсий, лишение гражданства России за преступления против государства, появление налога на профессиональный доход. Эти и другие законопроекты депутаты Госдумы планируют рассмотреть в весеннюю сессию, первое заседание которой пройдет 18 января.

Только на этой неделе депутаты Госдумы намерены провести два пленарных заседания, в рамках которых рассмотреть не один десяток законопроектов. Как рассказали «Известиям» источники в аппарате парламента, все депутаты уже сдали тесты на COVID-19. Причем, это коснулось даже тех, кто сделал прививку или переболел.

Однако переходить на какой-то особый онлайн режим работы из-за появления в России штамма «Омикрон» в нижней палате пока не планируют. Хотя от поездки на сессию в ПАСЕ депутаты решили все-таки отказаться. Российская делегация примет участие в ней с помощью видеоконференции.

А вот президент Ирана Эбрахим Раиси, несмотря на разгар пандемии, не только рискнет приехать в Россию 20 января, но и, как сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков, выступит перед депутатами Госдумы.

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Знать нормы: какие законы ГД примет в весеннюю сессию