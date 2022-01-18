Знать нормы: какие законы ГД примет в весеннюю сессию
Пожизненное наказание для педофилов, индексация пенсий, лишение гражданства России за преступления против государства, появление налога на профессиональный доход. Эти и другие законопроекты депутаты Госдумы планируют рассмотреть в весеннюю сессию, первое заседание которой пройдет 18 января. Как выяснили «Известия», принять в нем участие смогут только те парламентарии, кто сдал тест на COVID-19. Эксперты считают, что нижняя палата отработает в эту сессию в русле президентской повестки, которая будет сформулирована после оглашения послания Федеральному собранию.
Самые важные
Во вторник, 18 января, Госдума проведет первое пленарное заседание весенней сессии, которая продлится до 31 июля. Как выяснили «Известия», за это время парламент намерен принять ряд социально значимых и порой резонансных законопроектов, ожидаемых россиянами. Один из них — пожизненное заключение для педофилов, ввести которое за последние годы предлагалось неоднократно. Впервые о необходимости этого еще в 2011 году заявил на тот момент президент России Дмитрий Медведев. В феврале 2018 года около 40 депутатов «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который переводил насилие над детьми в особо тяжкий вид преступления. Однако дальше первого чтения он не прошел и до сих пор находится на рассмотрении парламента.
Осенью прошлого года ввести пожизненное наказание для педофилов предложила на тот момент уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. С мертвой точки ситуация сдвинулась только после того, как законопроект на эту тему внес в Госдуму первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты Павел Крашенинников и Александр Хинштейн. Хотя для его ускоренного принятия был печальный повод: жестокое изнасилование и убийство 7 января пятилетней девочки в Костроме. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект будет принят до 1 февраля.
Важным для россиян станет законопроект об индексации пенсии на 8,6% выше инфляции. Такое поручение 12 января дал Владимир Путин. Как сообщили «Известиям» в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поправки об этом уже подготовлены кабмином и могут быть приняты до конца января. Ранее Минтруд сообщал, что после индексации средний размер пенсии вырастет примерно на 1400 рублей, а сама выплата составит 18 984 рубля.
Знаковым в плане сессии Госдумы станет президентский законопроект о гражданстве. В нем Владимир Путин предложил расширить число льготных категорий людей, которые смогут получить гражданство по упрощенной процедуре, а также увеличить список преступлений, которые влекут за собой лишение российского паспорта. В числе последних, например, преступления против государства, а также связанные с оборотом наркотиков и террористической деятельностью.
Кроме того, в ближайшие недели Госдума намерена принять правительственный законопроект «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Документ предполагает, что граждане РФ и государств — членов Евразийского экономического союза будут самостоятельно подавать заявления о постановке на учет в налоговом органе через «Госуслуги». Предполагается, что пока экспериментальная инициатива коснется только Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей.
Только на этой неделе депутаты Госдумы намерены провести два пленарных заседания, в рамках которых рассмотреть не один десяток законопроектов. Как рассказали «Известиям» источники в аппарате парламента, все депутаты уже сдали тесты на COVID-19. Причем, это коснулось даже тех, кто сделал прививку или переболел. Однако переходить на какой-то особый онлайн-режим работы из-за появления в России штамма «Омикрон» в нижней палате пока не планируют. Хотя от поездки на сессию в ПАСЕ депутаты решили все-таки отказаться. Российская делегация примет участие в ней с помощью видеоконференции.
А вот президент Ирана Эбрахим Раиси, несмотря на разгар пандемии, не только рискнет приехать в Россию 20 января, но и, как сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков, выступит перед депутатами Госдумы.
В ожидании новых мер
Эксперты считают, что в эту сессию парламент станет работать в русле президентской повестки, которая будет окончательно сформулирована после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.
— Основа законопроектной работы Думы в ходе начинающейся сессии — повестка, заявленная Владимиром Путиным. Прежде всего это борьба с бедностью и неравенством, модернизация инфраструктуры, создание единой системы публичной власти, муниципальная реформа, развитие институтов гражданского общества, — заявил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в России парламент вновь сконцентрирует работу вокруг мер помощи населению и бизнесу, а также на качестве медицинского обслуживания граждан.
— Безусловно, главным приоритетом работы Госдумы в эту сессию станет выполнение послания президента, а точнее, поручений и законопроектов по его итогам. Очевидно, что, как и в предыдущем году, на фоне роста заболеваемости COVID-19 главным приоритетом в нем станут социальные меры поддержки, а также демография, поддержка материнства и детства, малоимущих и пожилых россиян, — пояснил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
Как уже сообщали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с посланием президент может обратиться после января.