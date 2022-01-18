Знать нормы: какие законы ГД примет в весеннюю сессию

Пожизненное наказание для педофилов, индексация пенсий, лишение гражданства России за преступления против государства, появление налога на профессиональный доход. Эти и другие законопроекты депутаты Госдумы планируют рассмотреть в весеннюю сессию , первое заседание которой пройдет 18 января. Как выяснили «Известия», принять в нем участие смогут только те парламентарии, кто сдал тест на COVID-19. Эксперты считают, что нижняя палата отработает в эту сессию в русле президентской повестки , которая будет сформулирована после оглашения послания Федеральному собранию.

Самые важные

Во вторник, 18 января, Госдума проведет первое пленарное заседание весенней сессии, которая продлится до 31 июля . Как выяснили «Известия», за это время парламент намерен принять ряд социально значимых и порой резонансных законопроектов, ожидаемых россиянами. Один из них — пожизненное заключение для педофилов , ввести которое за последние годы предлагалось неоднократно. Впервые о необходимости этого еще в 2011 году заявил на тот момент президент России Дмитрий Медведев. В феврале 2018 года около 40 депутатов «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который переводил насилие над детьми в особо тяжкий вид преступления. Однако дальше первого чтения он не прошел и до сих пор находится на рассмотрении парламента.

Осенью прошлого года ввести пожизненное наказание для педофилов предложила на тот момент уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. С мертвой точки ситуация сдвинулась только после того, как законопроект на эту тему внес в Госдуму первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты Павел Крашенинников и Александр Хинштейн. Хотя для его ускоренного принятия был печальный повод: жестокое изнасилование и убийство 7 января пятилетней девочки в Костроме. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект будет принят до 1 февраля.

Важным для россиян станет законопроект об индексации пенсии на 8,6% выше инфляции . Такое поручение 12 января дал Владимир Путин. Как сообщили «Известиям» в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поправки об этом уже подготовлены кабмином и могут быть приняты до конца января. Ранее Минтруд сообщал, что после индексации средний размер пенсии вырастет примерно на 1400 рублей, а сама выплата составит 18 984 рубля.

Знаковым в плане сессии Госдумы станет президентский законопроект о гражданстве . В нем Владимир Путин предложил расширить число льготных категорий людей, которые смогут получить гражданство по упрощенной процедуре, а также увеличить список преступлений, которые влекут за собой лишение российского паспорта. В числе последних, например, преступления против государства, а также связанные с оборотом наркотиков и террористической деятельностью.

Кроме того, в ближайшие недели Госдума намерена принять правительственный законопроект «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» . Документ предполагает, что граждане РФ и государств — членов Евразийского экономического союза будут самостоятельно подавать заявления о постановке на учет в налоговом органе через «Госуслуги». Предполагается, что пока экспериментальная инициатива коснется только Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей.

Только на этой неделе депутаты Госдумы намерены провести два пленарных заседания , в рамках которых рассмотреть не один десяток законопроектов. Как рассказали «Известиям» источники в аппарате парламента, все депутаты уже сдали тесты на COVID-19. Причем, это коснулось даже тех, кто сделал прививку или переболел. Однако переходить на какой-то особый онлайн-режим работы из-за появления в России штамма «Омикрон» в нижней палате пока не планируют. Хотя от поездки на сессию в ПАСЕ депутаты решили все-таки отказаться. Российская делегация примет участие в ней с помощью видеоконференции.

А вот президент Ирана Эбрахим Раиси, несмотря на разгар пандемии, не только рискнет приехать в Россию 20 января, но и, как сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков, выступит перед депутатами Госдумы.

В ожидании новых мер

Эксперты считают, что в эту сессию парламент станет работать в русле президентской повестки, которая будет окончательно сформулирована после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию .

— Основа законопроектной работы Думы в ходе начинающейся сессии — повестка, заявленная Владимиром Путиным. Прежде всего это борьба с бедностью и неравенством, модернизация инфраструктуры, создание единой системы публичной власти, муниципальная реформа, развитие институтов гражданского общества , — заявил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Знать нормы_3 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в России парламент вновь сконцентрирует работу вокруг мер помощи населению и бизнесу, а также на качестве медицинского обслуживания граждан .

— Безусловно, главным приоритетом работы Госдумы в эту сессию станет выполнение послания президента, а точнее, поручений и законопроектов по его итогам. Очевидно, что, как и в предыдущем году, на фоне роста заболеваемости COVID-19 главным приоритетом в нем станут социальные меры поддержки, а также демография, поддержка материнства и детства, малоимущих и пожилых россиян , — пояснил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Как уже сообщали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с посланием президент может обратиться после января.