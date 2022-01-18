Кандидата в президенты Франции оштрафовали за расистские высказывания

Суд Франции в понедельник, 17 января, признал крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура виновным в разжигании ненависти на почве расизма, сообщил телеканал France 24.

Его обязали выплатить штраф в размере €10 тыс. в виде ежедневных выплат по €100 в течение 100 дней. При этом, если он нарушит сроки выплат, его могут заключить под стражу, отмечает телеканал.

Адвокат Земмура Оливье Пардо заявил, что подаст апелляцию на приговор.

Как отмечает Би-би-си, реагируя на приговор в социальных сетях, Земмур пожаловался, что его свобода слова ограничивается, и сказал, что «необходимо срочно изгнать идеологию из судов».

Дело было возбуждено из-за выступления на канале CNews в сентябре 2020 года. Тогда кандидат в президенты назвал не сопровождаемых детей-мигрантов «ворами», «насильниками» и «убийцами».

До этого он уже обвинялся в разжигании ненависти на почве расовой принадлежности. Так, в 2011 году Земмур был оштрафован на €10 тыс. за заявление о том, что «большинство наркоторговцев — чернокожие и арабы». После этого, в 2018 году, ему нужно было выплатить €3 тыс. за комментарии о мусульманском «вторжении» во Францию.

Земмуру необходимо получить 500 одобрений от избранных фигур по всей стране к середине марта, чтобы его имя было включено в бюллетени для голосования в двух турах в апреле.

Ранее, 7 января, опрос Ipsos показал высокие шансы действующего президента Эммануэля Макрона на переизбрание. Исследование, проведенное за три месяца до выборов, подтверждает, что глава государства может рассчитывать на 26% голосов в первом туре.

Ближайший соперник нынешнего лидера — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. За нее намерены проголосовать 17% избирателей. На третьем месте — кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, она претендует на 16% голосов избирателей. Четвертое место в первом туре, согласно прогнозу Ipsos, займет крайне правый политик Эрик Земмур.

Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года: первый тур запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е.