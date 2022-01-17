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В Мурманской области спасатели ищут мужчину и его сына
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В Мурманской области спасатели ищут мужчину и его сына

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Спасатели начали поиски мужчины и его сына в Мурманской области. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

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Сообщается, что мужчина 1975 года рождения с ребенком 2014 года рождения не вернулись домой после того, как утром уехали на снегоходе из поселка Никель за гору Лысая к озерам Заяц и Восьмерка.

«Должны были вернуться с наступлением темного времени суток. В настоящее время [их] местоположение неизвестно, на связь не выходят», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место выехали спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ). В поисках задействованы четыре человека и четыре единицы техники.

В ноябре 2021 года в Екатеринбурге пропала девятилетняя школьница. Ребенок гулял в районе Химмаш и не вернулся домой. Однако на следующий день после исчезновения девочку нашли. Школьница была в гостях у подруги и о своем местонахождении родителям не сообщила.

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