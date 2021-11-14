В Екатеринбурге нашли пропавшую девятилетнюю девочку

В жилом районе Химмаш города Екатеринбурга нашли пропавшую 13 ноября девятилетнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, школьница была в гостях у подруги и о своем местонахождении родителям не сообщила. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего.

О пропаже ребенка ранее, в субботу, сообщал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Отмечалось, что в поисках участвовали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Полиция Екатеринбурга на своем сайте напомнила родителям об административной и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Отмечается, что в городе с начала 2021 года сотрудники полиции составили порядка 2 тыс. протоколов по статье 5.35 КоАП Российской Федерации («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что на Сахалине уже около недели неизвестно местонахождение девочки 2007 года рождения, которая ушла из Троицкого детского дома. Корсаковский межрайонный следственный отдел СК РФ по факту безвестного отсутствия несовершеннолетней возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).