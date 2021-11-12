На Сахалине пропала девочка-подросток

На Сахалине ведутся поиски девочки 2007 года рождения, которая около недели не выходит на связь, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в пятницу, 12 ноября, пресс-служба СК по Сахалинской области.

По информации следователей, девочка вечером 6 ноября ушла из Троицкого детского дома и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

«Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с местом дислокации в городе Анива) по факту безвестного отсутствия несовершеннолетней <…> возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»)», — говорится в сообщении.

Рост девочки около 160 см, у нее азиатская внешность и худощавое телосложение. У подростка карие глаза, черные волосы, короткая стрижка. Последний раз девочку видели в черной куртке, кроссовках белого цвета и брюках бежевого цвета.

7 ноября в Пермском пропали два ребенка 10 и 13 лет. Мальчики ушли из дома, расположенного по Ульяновской улице города Верещагино, и не вернулись. В день пропажи один школьник был одет в красную шапку, серую куртку и голубые джинсы. На втором мальчике были надеты серые шапка и куртка с меховым капюшоном, синие джинсы.