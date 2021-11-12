Прямой эфир
Политика
В Еврокомиссии планируют расширить санкции против Белоруссии
Мир
Кулеба заявил о поддержке США «Крымской платформы»
Мир
США, Британия и ЕС в СБ ООН обвинили Белоруссию в миграционном кризисе
Общество
В Москве начался обильный снегопад
Наука
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС
Наука
Ученые Минобороны РФ создали БАД против COVID-19
Мир
На Украине заявили об энергетической войне с Россией
Общество
Штрафы для таксистов предложили поднять в три раза
Мир
Президент Польши пообщался с военными на границе с Белоруссией
Общество
Роспотребнадзор поручил властям Петербурга вакцинировать пенсионеров

На Сахалине пропала девочка-подросток

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Сахалине ведутся поиски девочки 2007 года рождения, которая около недели не выходит на связь, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в пятницу, 12 ноября, пресс-служба СК по Сахалинской области.

«Пусть мама найдет»: в России ежегодно пропадает 30 тыс. детей
Малыши теряются сами, а подростки сбегают из домов и прячутся от волонтеров

По информации следователей, девочка вечером 6 ноября ушла из Троицкого детского дома и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

«Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с местом дислокации в городе Анива) по факту безвестного отсутствия несовершеннолетней <…> возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»)», — говорится в сообщении.

Рост девочки около 160 см, у нее азиатская внешность и худощавое телосложение. У подростка карие глаза, черные волосы, короткая стрижка. Последний раз девочку видели в черной куртке, кроссовках белого цвета и брюках бежевого цвета.

7 ноября в Пермском пропали два ребенка 10 и 13 лет. Мальчики ушли из дома, расположенного по Ульяновской улице города Верещагино, и не вернулись. В день пропажи один школьник был одет в красную шапку, серую куртку и голубые джинсы. На втором мальчике были надеты серые шапка и куртка с меховым капюшоном, синие джинсы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021