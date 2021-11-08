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В Пермском крае пропали двое детей школьного возраста

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В Пермском крае ведутся поиски двух детей 10 и 13 лет. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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«Прокуратура Верещагинского района организовала проверку информации, опубликованной в сети Интернет, в связи с исчезновением двух несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Как отметили в поисковом отряде «Регион 59-поиск пропавших» в соцсети «ВКонтакте», два мальчика ушли 7 ноября из дома, расположенного по улице Ульяновская города Верещагино и не вернулись.

«Устанавливается местонахождение [детей]», — говорится в сообщении.

Волонтеры отметили приметы детей.

Так, один ребёнок имеет рост 145 см, среднее телосложение, светлые волосы и серые глаза, под правым глазом — синяк. Школьник был одет в красную шапку, серую куртку и голубые джинсы.

Второй мальчик ростом 166 см, худощавого телосложения, с русыми волосами и глазами тёмного цвета. На нём были надеты серые шапка и куртка с меховым капюшоном, синие джинсы.

Руководитель поискового отряда Александра Красильникова сообщила URA.RU, что дети могли отправиться в Пермь.

«Куда он рванули — неизвестно. Возможно, в Пермь, еще куда-то. Пока идет информационный поиск», — сказала она.

На данный момент детей ищут волонтеры и сотрудники полиции.

19 октября в Свердловской области пропала девочка-подросток, она не вернулась домой из школы. В день пропажи девочка была одета в темно-зеленую куртку, черные брюки, черные ботинки и серую шапку. С собой у нее был рюкзак светло-зеленого цвета.

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