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В Екатеринбурге пропала девятилетняя школьница

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В Екатеринбурге ищут пропавшую девочку 2012 года рождения, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 13 ноября.

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Отмечается, что ребенок гулял в районе Химмаш и не вернулся домой.

Родители школьницы обратились в полицию. Волонтеры вместе с сотрудниками правоохранительных органов будут исследовать район.

Поисково-спасательный отряд сообщает приметы пропавшей девочки.

Отмечается, что ее рост —145 см, телосложение худощавое. Глаза у ребенка карие, волосы каштановые.Девочка была одета в темно-синий пуховик с капюшоном, розовую кофту, спортивные штаны с белой полоской, серые колготки, золотистые полусапоги. На ней была также серая вязаная шапка с помпоном.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что на Сахалине уже около недели неизвестно местонахождение девочки 2007 года рождения, которая ушла из Троицкого детского дома. Корсаковский межрайонный следственный отдел СК РФ по факту безвестного отсутствия несовершеннолетней возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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