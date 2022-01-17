Певица Maruv объявила о временном уходе со сцены

Украинская певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун) покидает на некоторое время сцену. Об этом она объявила в понедельник, 17 января, на своей странице в Instagram в разделе «Истории».

«Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности, [нужно] просто побыть дома», — написала певица.

Вместе с тем артистка уточнила, что 8 марта представит свой новый альбом, будет отдыхать и набираться сил.

Сервис «Яндекс.Музыка» в декабре 2019 года составил список самых популярных музыкальных исполнителей в России в 2019-ом. Так, во главе рейтинга оказались американская поп-певица Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских. Кроме того, востребованными у россиян оказались также Zivert, Елена Темникова, Светлана Лобода, Maruv и Полина Гагарина.

2 марта 2019 года Maruv получила награду «Прорыв года» в России по версии премии ZD AWARDS 2018. Корсун поблагодарила организаторов, однако сообщила, что не сможет приехать и лично забрать награду.