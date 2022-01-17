Новые меры социальной поддержки ввели в Иркутске

В 2022 году в Иркутске начнут действовать дополнительные муниципальные меры социальной поддержки. С этого года впервые будет компенсироваться аренда жилого помещения молодым педагогам. Они смогут получать не более 15 тыс. рублей в месяц, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе городской думы.

Кроме того, изменены возрастные ограничения для получения педагогическими работниками единовременной денежной выплаты. Теперь на нее могут претендовать молодые специалисты в возрасте до 35 лет. С 2022 года до 15 тыс. рублей увеличена компенсация найма жилья для медицинских работников.

Ранее министерство экономического развития и промышленности Иркутской области подвело итоги сбора заявок на субсидии социальным предпринимателям. 13 из 26 заявившихся получили денежные выплаты до 500 тыс. рублей. Среди них семейный развлекательный центр, упаковочное предприятие, социальный магазин, учреждения дополнительного образования и др.