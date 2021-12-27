Более 10 социальных предпринимателей Приангарья получили субсидии

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области подвело итоги сбора заявок на субсидии социальным предпринимателям. 13 из 26 заявившихся получили денежные выплаты до 500 тыс. рублей.

Среди них семейный развлекательный центр, упаковочное предприятие, социальный магазин, учреждения дополнительного образования, компании, занимающиеся организацией летнего и оздоровительного отдыха, предоставляющие услуги в области конного спорта, а также организация, которая помогает инвалидам и ветеранам в трудоустройстве и социальной адаптации.

Данная мера поддержки впервые реализуется в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

В Московской области социальное предпринимательство является одним из приоритетных направлений работы регионального министерства инвестиций. Об этом 15 декабря рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева. По ее словам, с начала 2021 года число соцпредприятий выросло в Подмосковье почти в два раза. В настоящее время работает порядка 570 субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в социальной сфере. В этом году гранты планируют предоставить 270 социальным предприятиям на сумму более 130 млн рублей.