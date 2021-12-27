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Более 10 социальных предпринимателей Приангарья получили субсидии

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Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области подвело итоги сбора заявок на субсидии социальным предпринимателям. 13 из 26 заявившихся получили денежные выплаты до 500 тыс. рублей.

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Среди них семейный развлекательный центр, упаковочное предприятие, социальный магазин, учреждения дополнительного образования, компании, занимающиеся организацией летнего и оздоровительного отдыха, предоставляющие услуги в области конного спорта, а также организация, которая помогает инвалидам и ветеранам в трудоустройстве и социальной адаптации.

Данная мера поддержки впервые реализуется в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

В Московской области социальное предпринимательство является одним из приоритетных направлений работы регионального министерства инвестиций. Об этом 15 декабря рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева. По ее словам, с начала 2021 года число соцпредприятий выросло в Подмосковье почти в два раза. В настоящее время работает порядка 570 субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в социальной сфере. В этом году гранты планируют предоставить 270 социальным предприятиям на сумму более 130 млн рублей.

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