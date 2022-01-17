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Юрист назвала критерии получения увеличенных пособий после осложненных родов

Адвокат Гриценко объяснила способы получения увеличенных пособий после осложненных родов
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Осложненными родами, после которых женщине положены увеличенные пособия по беременности и родам, считаются в том числе многоплодные роды, а также те роды, которые сопровождались акушерскими операциями, в том числе кесаревым сечением, поворотом плода на ножку и наложением акушерских щипцов. Об этом «Известиям» рассказала медицинский адвокат Ирина Гриценко в понедельник, 17 января, комментируя сообщение Минтруда об изменении размера пособий по беременности и родам.

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Ранее в этот же день в ведомстве сообщили, что в России в 2022 году минимальный размер соответствующих выплат увеличится до 63,9 тыс. рублей, максимальный — до 360 тыс. рублей. При этом если у женщины были роды с осложнениями, то минимальный размер пособия для нее составит 71,2 тыс. рублей, а максимальный — 401,3 тыс. рублей.

Как отметила юрист, согласно инструкции «О порядке предоставления послеродового отпуска при осложненных родах», утвержденной Минздравом, к родам с осложнениями также относятся в том числе сопровождавшиеся значительной потерей крови, вызвавшей вторичную анемию, а также сопровождавшиеся разрывом шейки матки III степени.

Кроме того, к осложненным относятся роды у женщин, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, среди которых все формы врожденных пороков сердца, а также у имеющих такие заболевания, как, например, хронические заболевания легких, сопровождающиеся легочно-сердечной недостаточностью, ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

«Доплата за роды с осложнениями путем увеличения длительности отпуска по беременности и родам назначается на основании листка нетрудоспособности, выданного женщине в медицинском учреждении. Документ должен содержать информацию о том, что роды проходили с осложнениями», — объяснила Гриценко.

Листок нетрудоспособности может быть оформлен в электронном виде и направлен работодателю для производства выплат, объяснила адвокат. Бухгалтерия работодателя передаст сведения в Фонд социального страхования (ФСС), а тот выплатит пособие.

«В случае если оба родителя безработные, выплату можно оформить в центре госуслуг «Мои документы» или в клиентской службе Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Для этого заполняется заявление и предоставляется лист нетрудоспособности», — отметила она.

Согласно сообщению Минтруда, размер минимальных пособий по беременности и родам увеличился, поскольку возрос минимальный размер оплаты труда — до 13 890 рублей. При многоплодной беременности, как отметили в ведомстве, минимальная сумма пособия вырастет до 88 592,04 рубля, максимальная выплата составит 499 084,4 рубля.

Вместе с тем, в случае если общий стаж работы женщины не достиг полугода, пособие по беременности и родам не будет превышать размера МРОТа в месяц. Выплаты будут назначаться в автоматическом режиме из Фонда социального страхования (ФСС), уточнили в Минтруде.

12 января, в пресс-службе Минтруда заявили, что материнский капитал и ряд других пособий будут проиндексированы на 8,4% с 1 февраля. В ведомстве отметили, что размер маткапитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей.

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