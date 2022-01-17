В Минтруде РФ рассказали об увеличении пособий по беременности и родам

В России в 2022 году минимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 63,9 тыс. рублей, тогда как максимальный — до 360 тыс. рублей. Об этом сообщили в понедельник, 17 января, в официальном аккаунте Минтруда РФ в Instagram.

В ведомстве пояснили, что размер минимальных пособий увеличился, поскольку возрос минимальный размер оплаты труда — до 13 890 рублей.

Таким образом, россиянкам, которые перенесли осложнения при родах, с 2022 года будет начислено пособие в размере от 71 238,96 рубля до 401 325,6 рубля.

Если же роды прошли без осложнений, женщине полагается минимальный размер пособия в 63 932,4 рубля, максимальный — 360 164 рубля.

В Минтруде добавили, что при многоплодной беременности минимальная сумма пособия вырастет до 88 592,04 рубля, максимальная выплата составит 499 084,4 рубля.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, в случае если общий стаж работы женщины не достиг полугода, пособие по беременности и родам не будет превышать размера МРОТа в месяц. Выплаты будут назначаться в автоматическом режиме из Фонда социального страхования (ФСС).

Ранее, 12 января, в пресс-службе Минтруда заявили, что материнский капитал и ряд других пособий будут проиндексированы на 8,4% с 1 февраля. В ведомстве отметили, что размер маткапитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей.

Кроме того, Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля 2021 года начал принимать заявления на пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет и беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Как уточнялось, заявление можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.