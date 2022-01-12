Материнский капитал проиндексируют на 8,4% с 1 февраля

Материнский капитал и ряд других пособий будут проиндексированы на 8,4% с 1 февраля. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве отметили, что в 2022 году к числу выплат, подлежащих индексации, впервые отнесен и материнский капитал.

«Так пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.

В ведомстве отметили, что размер маткапитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей.

В конце декабря с предложением наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС, выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.