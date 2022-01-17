Порошенко рассказал о неадекватности Зеленского

Неадекватность президента Украины Владимира Зеленского опасна для страны. Об этом 17 января заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко в интервью «Украинской правде».

Порошенко выразил уверенность, что решение о подозрении в госизмене было эмоциональным действием властей, которое «тяжело понять». Его никто не хотел подписывать, потому что это — самоубийство, полагает политик.

«Судьи, правоохранители, следователи, все пытаются избежать незаконных действий, понимая, что через год-полтора придется за это отвечать. Я подумаю, оставлять ли вам это в интервью или нет, но Зеленский — человек неадекватный», — продолжил украинский лидер.

По его словам, неадекватный президент опасен для страны и речь не о том, что он опасен для Порошенко. Как заключил экс-президент, его уголовное преследование стало следствием решения о преследовании оппозиции.

Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы. При прохождении контроля в аэропорту, по его словам, политика пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки.

Вместе с документами экс-президента Украины доставили в Печерский суд Киева, где рассматривается мера пресечения в его отношении по делу о подозрении в госизмене. Политик в ходе заседания заснул, но во время перерыва вышел к сторонникам и рассказал, что суд решил назначить ему бесплатного адвоката, лишив его защитников Илью Новикова и Игоря Голованя обязанностей.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу, пообещав вернуться на Украину в январе 2022 года.