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Экс-премьер Украины рассказал о людоедской политике Киева

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Уже несколько лет власти ведут людоедскую политику по отношению к населению Украины. Об этом 17 января в интервью изданию «Украина.ру» заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

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Как он полагает, после государственного переворота 2014 года в стране установился практически неонацистский режим, который выражается в фактической убыли населения.

«Как оценивать эту политику, если в результате значительно возросла смертность и резко упала рождаемость? На каждые 100 умерших — примерно 35 новорожденных, то есть в три раза меньше?» — сказал Азаров.

По его словам, подобной ситуации на Украине не было никогда, а «говорить об успехах не приходится». Он также разделил понятия Украины и киевского режима. Азаров указал, что реальное состояние экономики Украины продолжает ухудшаться. И оно не может не ухудшаться, поскольку нет оснований для роста: не появилось новых предприятий, не появились новые продукты, не появились новые товары, рабочие места, не растет реальная зарплата. Украина стала самой нищей страной в Европе, напомнил он.

«В центре Европы в XXI веке учредился, после государственного переворота, практически неонацистский режим, который ведёт людоедскую политику по отношению к своему собственному населению», — подчеркнул экс-премьер.

Также он упомянул, что в странах-кураторах Украины, к примеру США и странах Европы, на демонстрациях избивают и убивают граждан, сажают их в тюрьму.

«И всё это страны цивилизованные. Мы называем их цивилизованными, а там вообще-то свободы слова никакой нет. То же самое — в отношении прав человека», — отметил Азаров.

30 декабря стало известно, что на Украине закроют родильные отделения некоторых государственных больниц из-за низкой востребованности. Работу продолжат только те отделения, где в 2021 году родилось более 150 детей.

28 ноября ООН признала Украину одной из стран-лидеров по вымиранию населения. Так, аналитики организации пришли к выводу, что к 2050 году население страны может снизиться до 35 млн человек. По данным организации, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. При этом более половины этих смертей можно было предотвратить.

19 июля Госстат сообщил, что смертность на Украине с января по май 2021 года превысила уровень аналогичного периода прошлого года на 25%.

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