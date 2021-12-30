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На Украине будут закрывать родильные отделения из-за низкой востребованности

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На Украине закроют родильные отделения некоторых государственных больниц из-за низкой востребованности. Об этом 30 декабря сообщает издание «Сегодня», ссылаясь на источники в национальной службе здоровья страны.

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Уточняется, что работу продолжат только те отделения, где в 2021 году родилось более 150 детей.

Как сообщили в нацслужбе, нет смысла содержать отделения, которые принимают несколько рожениц в год. Собеседники издания привели в пример Мелитопольскую центральную райбольницу, где за год приняли 15 родов, и Мелитопольский городской роддом, где на свет появились 832 малыша.

В ведомстве добавили, что со следующего года медучреждениям начнут больше платить за каждые принятые роды. Кроме того, повысятся требования к квалификации врачей.

28 ноября ООН признала Украину одной из стран-лидеров по вымиранию населения. Так, аналитики организации пришли к выводу, что к 2050 году население страны может снизиться до 35 млн человек. По данным организации, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. При этом более половины этих смертей можно было предотвратить.

20 октября депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Сергей Левочкин сказал, что демографическая ситуация на Украине стала худшей за последние десять лет.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), за первые восемь месяцев 2021 года в стране родилась 181 тыс. детей, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2020-го. При этом депутат обратил внимание на то, что в прошлом году была зафиксирована самая низкая рождаемость за всё второе десятилетие XXI века.

19 июля Госстат сообщил, что смертность на Украине с января по май 2021 года превысила уровень аналогичного периода прошлого года на 25%.

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