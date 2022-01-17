Футбольного тренера из Костромы задержали за домогательства к несовершеннолетним

Тренера костромского женского футбольного клуба «Пантера» задержали по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Костромской области.

«Задержан мужчина, который подозревается в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело, обвинение еще не предъявлено», — рассказали в ведомстве.

Женский футбольный клуб «Пантера» — известное в Костроме спортивное объединение, которое создал бывший школьный учитель физкультуры. Некоторые детские команды клуба становились чемпионами России и выступали на различных европейских турнирах.

Незадолго до задержания в Москве сотрудники полиции спасли 12-летнюю от 66-летнего мужчины. Подозреваемый выкрал ребенка на улице и держал в квартире на юге столицы.

Ранее, 21 декабря, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для педофилов. В соответствии с поправками, за повторные преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера и в отношении несовершеннолетних (до 18 лет), предлагается наказание в виде пожизненного лишения свободы.