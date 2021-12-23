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В Москве полицейские спасли девочку из квартиры педофила

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В Москве сотрудники полиции спасли 12-летнюю девочку из квартиры, где ее удерживал мужчина.

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Жертвами преступника могли стать еще как минимум двое детей в Москве, но его успели задержать

Отмечается, что ребенка 66-летний подозреваемый выкрал на улице и удерживал в квартире на юге столицы. По предварительным данным, мужчина хотел изнасиловать школьницу, пишет канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе. Злоумышленник похитил ребенка на глазах у подруги. Она и обратилась за помощью к полицейским, которые вычислили, где находится ребенок. В настоящее время со школьницей работают психологи.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее, 21 декабря, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов. В соответствии с поправками, за повторные преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера и в отношении несовершеннолетних (до 18 лет), предлагается наказание в виде пожизненного лишения свободы.

До этого, 21 ноября, в Москве педофил-рецидивист напал на школьницу. Мужчина зашел за девочкой в подъезд, а затем в лифт, где домогался.

Задержали рецидивиста за сутки. Как установлено, он неоднократно задерживался за попытки изнасилования и домогательства к несовершеннолетним. До конца свой последний срок он не отбыл, так как суд изменил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима на принудительные работы в Московской области.

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