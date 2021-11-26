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Стали известны подробности о педофиле-рецидивисте в Москве

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Новые подробности о рецидивисте-педофиле, напавшем 21 ноября на школьницу в Москве, стали известны телеканалу РЕН ТВ.

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По данным СМИ, Дмитрий Грушнов в тот день преследовал детей, выбирая жертву. Это было установлено следователями, изъявшими записи камер видеонаблюдения, установленных по маршруту следования злоумышленника.

Несколько детей замечали слежку и пытались скрыться от мужчины, однако он пытался их догнать. По мнению источника в правоохранительных органах, с жалобами на преследование могут обратиться в полицию родители школьников, отмечает телеканал 26 ноября.

Спустя некоторое время Грушнов выбрал школьницу и смог зайти за ней в подъезд жилого дома. Там он оказался с ней в лифте, но вытолкал на лестницу между этажами и домогался.

Задержали рецидивиста за сутки. Как установлено, он неоднократно задерживался за попытки изнасилования и домогательства к несовершеннолетним. До конца свой последний срок он не отбыл, так как суд изменил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима на принудительные работы в Московской области.

В ходе рассмотрения судом возможного смягчения наказания представитель колонии заявил, что Грушнов «для исправления не нуждается в дальнейшем лишении свободы». Также отмечалось, что он якобы имеет связи с родственниками. Однако сестра мужчины рассказала журналистам, что ни один из родственников с ним не общается много лет.

В итоге Грушнов самовольно покинул исправительное учреждение, поехал в Москву и напал на ребенка. В настоящий момент подозреваемый находится в СИЗО. Он арестован решением Нагатинского суда Москвы. В целом за свои преступления Грушнов уже провел за решеткой около 20 лет.

Ранее юрист и адвокат Евгений Корчаго оценил работу правоохранителей, сумевших задержать рецидивиста. По его мнению, это даст возможность обвинителям собрать лучшую доказательную базу.

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