В Москве инкассаторская машина сбила ребенка
На северо-западе Москвы инкассаторский автомобиль сбил 11-летнего мальчика.
По данным источника «Известий», ДТП произошло на улице Маршала Катукова 14 января: водитель инкассаторской машины сбил ребенка у отделения банка.
Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. У мальчика диагностировали ушибы и разрыв связок голеностопа.
В начале декабря водитель иномарки сбил мальчика на пешеходном переходе в центре Москвы, после чего скрылся с места происшествия.
В ноябре женщина и ребенок пострадали в результате наезда автомобиля в столичном районе Ясенево. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы ноги и кисти руки. У женщины — закрытая черепно-мозговая травма.